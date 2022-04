Javier Aguirre tras derrota con el Mallorca: "No entiendo al VAR, pero estamos vivos"

"Entender, no lo entiendes ni tú (el periodista) ni yo ni nadie, porque es un lío. Soy defensor del VAR, da justicia al fútbol. Si el VAR lo ve claro y llama al árbitro, pues mira, allá está marcado y no hay más. Es cierto que Mateu está cerca, hace gestos que la ve clara y no la pita. La única pregunta que siempre tengo es ¿quién decide ir al VAR? ¿El árbitro o le llaman? Es la única duda y nadie me la ha podido contestar", dijo.