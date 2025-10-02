Video FIFA toma decisión sobre posible exclusión de Israel de sus competiciones

El Consejo de la FIFA decidió no aplicar ninguna sanción contra la Federación de Israel en su primera reunión tras las peticiones de la Federación Palestina y de un grupo de expertos de la ONU.

Estos últimos solicitaban la suspensión de la selección israelí de toda competencia internacional “como respuesta al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado”.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, subrayó desde Zúrich el papel del futbol como instrumento de unión en un momento de alta tensión política y social.

“En la FIFA, nos comprometemos a utilizar el poder del futbol para unir a las personas en un mundo dividido. Nuestros pensamientos están con quienes sufren en los numerosos conflictos que existen hoy en día en todo el mundo, y el mensaje más importante que el futbol puede transmitir en este momento es el de la paz y la unidad”, expresó.

Infantino recalcó que “ la FIFA no puede resolver los problemas geopolíticos, pero puede y debe promover el futbol en todo el mundo aprovechando sus valores unificadores, educativos, culturales y humanitarios”.

En la misma línea, el vicepresidente de FIFA y titular de la CONCACAF, Victor Montagliani, había adelantado que no se tomarían medidas contra Israel. Recordó además que su federación forma parte de la UEFA, cuyo presidente, Aleksander Ceferin, integra el Consejo de FIFA.