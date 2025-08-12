Adrián di Monte, actor cubano quien fue el segundo expulsado de La Casa de los Famosos México 2025, reveló una 'bombita' de lo que pasó entre Gil Alcalá y Julio González y sus respectivas salidas de Pumas, equipo de la Liga MX.

En exclusiva para TUDN, Di Monte aclaró que él sabe todo lo que sucedió en ese caso ya que él es el cuñado del propio Gil Alcalá, por lo que no reparó en señalar lo ocurrido entre los dos guardametas universitarios.

"Lo único quepuedo decir de él es que es un tipazo, un gran papá, estamos casados con dos hermanas, tiene dos niños preciosos, le fue bien en Gallos de Querétaro, en Pumas le iba bien, pero...", inició con su explicación Di Monte quien recién el domingo salió de La Casa de los Famosos.

Tanto Julio González como Gil Alcalá tuvieron un altercado en el vestidor en el Apertura 2024, lo que orilló después a la salida de ambos guardametas, pero Di Monte reveló los detalles de lo que ocurrió en realidad.

"Yo sé la verdad, es mi familia, es mi hermano, a la familia hay que defenderla. La salida de Gil Alcalá fue muy injusta, había otro portero, Julio tengo entendido, ese compa lo ofendió en un vestidor después de un juego, saludó a todo mundo, saludó a este wey y el tal Julio, ese compa cobardemente le dijo 'ahora sí me saludas wey', le dijo 'indio, feo, naco', cosas que no se deben decir, más si son mexicanos.