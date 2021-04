Klopp, sobre la Superliga: "Ni los jugadores ni yo hemos estado involucrados"

"Mis sentimientos y mi opinión no ha cambiado. Me enteré por primera vez ayer. Tenemos algo de información por ahora, no mucha. La gente no está contenta con esto y lo entiendo. No pudo decir mucho más porque no he estado involucrado en el proceso. Ni los jugadores ni yo. No sabíamos nada, así que tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla", apuntó el alemán.