Kikín Fonseca, exfutbolista profesional de equipos como Pumas, Tigres, Benfica y la Selección Mexicana, se sinceró con David Faitelson en Faitelson sin Censura de TUDN respecto a dos episodios en su carrera de los cuales señaló que se puede arrepentir.

Fonseca relató que fue por su "culpa" el que no pudiera extender su carrera en el futbol de Europa después de fichar por el Benfica tras el Mundial Alemania 2006 y señaló que rechazó una oferta del Hamburgo de Alemania al considerarlo como un equipo que no era competitivo.

"Por wey, fue mi culpa, en Benfica cuando llegué, no tuve minutos, me habló un representante croata y me dijo que debía darle dinero, él conocía a Fernando Santos, campeón de la Euro con Portugal y que era mi técnico, y que me iban a perjudicar. Fui a hablar con Fernando Santos, se me hace raro, y me dijo 'estás loco, no me conoces, yo no hago eso', pero del dicho al hecho me decía que había algo raro.

"Pasó esto y más partidos, me citan y me dicen que me iban a negociar al Hamburgo, viene lo tonto, cuando no piensas en otras cosas, en mi época, no por estar en Europa tenías el puesto seguro en selección, pero años después sí, les dije que no, yo quería jugar para estar en la selección".

KIKÍN FONSECA Y SU PELEA CON HUGO SÁNCHEZ POR SELECCIÓN MEXICANA



Kikín Fonseca relató también que se peleó con Hugo Sánchez y que se arrepintió de, en su momento, no hacerle caso a los consejos de su padre, quien le aconsejó no se orgulloso después de que el propio Hugo Sánchez lo descartara de la Copa América 2007.

"Hablé con él, y me dijo 'adelante', te dejas guiar, después me pelee con Hugo Sánchez, me dijo que sin problemas si iba a Tigres... voy a Copa Oro con él, y para la lista de la Copa América. Me habla y me dice 'Kikín, vas a quedar fuera, no te veo en tu mejor nivel', había gente que le tiró carrilla a Hugo y apoyaba a La Volpe 'le dije soy tu gente, tengo el mismo nivel que ellos o mejor', lo sentí tan personal, otro error mío, se lesiona Borgetti, me habla para entrar en lugar de Borgetti.

"Hablé con mi padre en paz descanse, soy un tonto, igual con mi representante, me arrepiento, lo tomé personal", concluyó el Kikín Fonseca quien reveló que años después, limó asperezas con Hugo Sánchez.

Video Kikín lo suelta todo: ¿Por qué se peleó con Hugo Sánchez? El exfutbolista confiesa la razón por la que se distanció del extécnico del Tri.