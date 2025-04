Keylor le deja guiño al Madrid y a Florentino

Con 162 partidos oficiales con el Real Madrid y tres títulos de la Champions League , entre otros, Navas le sigue guardando un gran cariño al cojunto merengue, tanto así que afirmó que " si en vez del Barcelona me llama Florentino Pérez, me voy nadando si hace falta ".

"Son de las decisiones que uno toma no con el corazón, sino pensando en el futbol. Yo salí del Madrid porque no tenía los minutos para jugar y otro equipo me los daba... De ser por el corazón habría estado toda la vida en el Real Madrid", concluyó.