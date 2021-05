“En dos o tres días debo definir mi vinculación al América de Cali”, confesó Osorio en entrevista con el periodista Jaime Dinas. "Tengo propuestas de Rusia, China, Emiratos Árabes, Argentina y Brasil, pero quiero quedarme en Colombia y me gustaría dirigir en Cali, una ciudad en la que no he trabajado”, agregó.