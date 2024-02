Juan Carlo Osorio no deja de ser tema de conversación a donde quiera que va y no siempre de la mejor. El extécnico colombiano que dirigió a la Selección Mexicana en el Mundial del 2018 , ahora está a cargo del Athletico Paranaense en Brasil .

“Yo no lo provoqué. Por lo contrario, algunos me ofendieron e insultaron, entonces respondí. Estoy seguro que si me lo encontrara en la calle no haría eso, entonces ¿por qué tiene que ser así aquí?", aseguró.