Mourinho revela que rechazó dirigir a Portugal por el Manchester United

“Amé mi tiempo ahí. No creo que los medios me hayan ayudado. Rechacé grandes oportunidades de trabajo. La primera incluso fue muy difícil de rechazar porque era Portugal. Pude ser el entrenador de la selección nacional. También pude ser tu entrenador (señala a Ferdinand). Tuve la oferta en la mesa", aseguró.

“Cristiano Ronaldo, ¿siquiera hay que entrenarlo?”, le cuestionó Stephen Howson, el entrevistador que acompañaba a Rio, y Mou no duda en su respuesta: “Creo que no, no se entrena”.

“Me fui dolido de la Roma”: Mourinho

“Acepto la decisión y tengo que respetarla y no discutirla. Siento y creo que tú también, que los fans son siempre el corazón de cada club de futbol, sin ellos no hay club, pero hay un dueño y cuando el dueño decide solo queda respetar”.

“Puedo decir que es la que más me ha dolido, puedo decir eso porque di todo, di mi corazón, di incluso opciones que pueden considerarse no muy inteligentes desde un punto de vista profesional así que cuando me fui, me fui dolido. El dueño es siempre el dueño y hay que respetar siempre la decisión y es lo que hago ahorita”, señaló.