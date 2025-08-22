    José Mário dos Santos Mourinho Félix

    Mourinho elige a Messi como el futbolista que más lo influenció en su carrera

    El DT portugués afirmó que ‘La Pulga’ lo obligó a replantear sus estrategias, incluso más que figuras a las que dirigió como Cristiano Ronaldo.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¿Y CR7? Mourinho elige a Messi como el futbolista que más lo influenció

    José Mourinho es considerado uno de los entrenadores más exitosos en la historia del futbol, con títulos obtenidos en clubes como el Porto, Inter de Milán y Real Madrid.

    A lo largo de su carrera ha dirigido a grandes figuras y enfrentado a otros tantos rivales de élite, pero recientemente sorprendió al señalar al futbolista que más lo influenció en su labor como técnico.

    Aunque bajo su mando en el Real Madrid tuvo a Cristiano Ronaldo, Mourinho aseguró que fue Lionel Messi, su gran rival en aquellos años, quien lo marcó de manera más profunda.

    Cada vez que jugaba en contra de él me obligaba a pensar mucho”, reconoció el actual entrenador del Fenerbahçe de Turquía en una entrevista con SportyNet. Con estas palabras, el portugués de 62 años dejó claro que Messi lo llevó a replantear constantemente sus estrategias y lo desafió a innovar desde el banquillo.

    No es la primera vez que Mourinho se rinde ante la figura del astro argentino. En 2024, durante otra conversación con medios internacionales, ya había destacado lo especial que resultaba Messi para cualquier entrenador.

    “Nunca llegué a entrenar a Lionel Messi, pero nadie puede entrenar a Messi. Es absurdo pensar que puedas entrenarlo, porque nació con todo y ya sabe todo. Él podría enseñarme algunas cosas. Todo lo que podrías decir es que tuviste el honor de tenerlo en tu equipo“, expresó en aquella ocasión.


