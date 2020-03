El mediocampista nigeriano, John Obi Mikel , rescindió su contrato con el Trabzonspor ya que no estuvo de acuerdo a que la liga de Turquía se siguiera jugando, a pesar del peligro que existe en Europa de contagiarse del coronavirus .

“Hay más en la vida que el futbol. No me siento cómodo y no quiero jugar al fútbol en esta situación. Todos deberían estar en casa con sus familias y seres queridos en este momento crítico. La temporada debería cancelarse ya que el mundo enfrenta tiempos tan turbulentos”, sentenció.