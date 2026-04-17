Chicharito recuerda a Cristiano Ronaldo y responde si regresará a jugar
El exdelantero de Chivas y de la Selección Mexicana habló de su retiro del futbol profesional y destapó este recuerdo de Cristiano Ronaldo.
Javier ‘Chicharito’ Hernández tuvo un retiro silencioso como jugador de futbol profesional y lo confirmó en una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de redes sociales, luego de su segunda etapa con Chivas de Guadalajara donde no cumplió las expectativas.
Los usuarios le cuestionaron si extrañaba el futbol, si volvería a las canchas de manera profesional y si echaba de menos a sus compañeros de las Chivas; el ahora exfutbolista respondió directo y en corto cada una de estas preguntas.
“¿Por qué hacen tanto esta pregunta? ¿Me extrañan? ¿Quisieran que siguiera jugando? No (regresará al futbol profesional), sólo en las cáscaras de los domingos y así, en el barrio, no’más”, indicó Javier Hernández y agregó que “sí” extraña “mucho muchísimo” a sus compañeros en el Rebaño.
CHICHARITO RECORDÓ A CRISTIANO RONALDO Y LO EJEMPLIFICÓ
Javier Hernández añadió que en su etapa como jugador en Europa con Manchester United, cuando llegó a un equipo plagado de estrellas, él se sitió uno de ellos y negó que le generara molestia que algunas personas no reconocieran su carrera futbolística y sus logros.
“Honestamente, no (le duele que no le reconozcan su trayectoria). Nunca jugué futbol por el reconocimiento de los demás, ni para que la gente hablara de mí. Siempre lo hice por amor al deporte y para que me sintiera orgulloso de mí mismo y hacer sentir orgullosos a mis padres y a toda mi familia”.
La figura de Cristiano Ronaldo salió cuando le cuestionaron sobre a qué jugado le aprendió más dentro de su carrera como futbolista profesional, pues Javier Hernández, después de pensarlo unos segundos, se remitió al astro de la Selección de Portugal.
“¡Wow! A Cristiano Ronaldo. Le aprendí su perseverancia, su disciplina y su profesionalismo”, indicó Chicharito, pues algo que tendrá en común con CR7 este verano es que ambos irán al Mundial 2026; el mexicano lo hará como comentarista de una televisora y el jugador del Al-Nassr con la selección de su país.