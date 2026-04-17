Futbol Chicharito recuerda a Cristiano Ronaldo y responde si regresará a jugar El exdelantero de Chivas y de la Selección Mexicana habló de su retiro del futbol profesional y destapó este recuerdo de Cristiano Ronaldo.

Video Chicharito tiene emotivo recuerdo de Cristiano Ronaldo en plena transmisión en vivo

Los usuarios le cuestionaron si extrañaba el futbol, si volvería a las canchas de manera profesional y si echaba de menos a sus compañeros de las Chivas; el ahora exfutbolista respondió directo y en corto cada una de estas preguntas.

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“¿Por qué hacen tanto esta pregunta? ¿Me extrañan? ¿Quisieran que siguiera jugando? No (regresará al futbol profesional), sólo en las cáscaras de los domingos y así, en el barrio, no’más”, indicó Javier Hernández y agregó que “sí” extraña “mucho muchísimo” a sus compañeros en el Rebaño.

CHICHARITO RECORDÓ A CRISTIANO RONALDO Y LO EJEMPLIFICÓ

Javier Hernández añadió que en su etapa como jugador en Europa con Manchester United, cuando llegó a un equipo plagado de estrellas, él se sitió uno de ellos y negó que le generara molestia que algunas personas no reconocieran su carrera futbolística y sus logros.

“Honestamente, no (le duele que no le reconozcan su trayectoria). Nunca jugué futbol por el reconocimiento de los demás, ni para que la gente hablara de mí. Siempre lo hice por amor al deporte y para que me sintiera orgulloso de mí mismo y hacer sentir orgullosos a mis padres y a toda mi familia”.

La figura de Cristiano Ronaldo salió cuando le cuestionaron sobre a qué jugado le aprendió más dentro de su carrera como futbolista profesional, pues Javier Hernández, después de pensarlo unos segundos, se remitió al astro de la Selección de Portugal.