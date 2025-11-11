Ignacio Ambriz se quiebra y hace llorar a Javier Aguirre en ceremonia del Salón de la Fama

Ignacio Ambriz fue investido al Salón de la Fama 2025 en Pachuca y dio uno de los discursos más emotivos de la noche, pues en al menos tres ocasiones no contuvo el llanto, la voz se le quebró y le costó trabajo retomar su discurso de agradecimiento.

“Dice uno que no quiere llorar pero siempre que llora lo han visto llorar, espero no se me salgan las de cocodrilo, una disculpa”, dijo al inicio de su discurso como uno de los investidos en la historia del futbol mexicano al Salón de la Fama 2025 en Pachuca.

Luego de agradecer a Grupo Pachuca, con el que trabaja en la actualidad como entrenador del Club León, así como a los entrenadores que lo forjaron como persona y profesional, volvió a quebrarse cuando recordó también el aliento de su padre, de quien asegura “hoy no está conmigo pero sé que donde esté, estará contento de lo que he realizado”.

También hizo reír con una anécdota con su madre, de quien dijo que desde que salió de su barrio de Iztapalapa le decía que parecía perro de la calle, que siempre andaba de vago y le dijo: “’Mira, con estas patas de perro que dices que tengo’…, cuando venía para acá de León a Pachuca se me vino a la mente cuando me probé a los 17 años con Atlético Español, después de 43 años en el futbol, que es mi vida, mi pasión, mi todo”.

“Otra anécdota con mi hermana Sara, estaba la película del Chanfle y le dije: ‘llévame a verlos, llévame’. Era en el Estadio Azteca y le digo a mi hermana con que me dejaran pisar el pasto o echarme una marometa y llegando a casa le dije: ‘ya verás ahí me echaré muchas marometas’, dijo Nacho Ambriz.