El técnico de Estados Unidos Sub 23, Jason Kreis , dijo que la eliminación en el Preolímpico tras caer ante Honduras y, por ende, el haberse quedado fuera de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 es una tragedia para el equipo y por ello están devastados .

"Estamos devastados, es una tragedia en el vestuario. Queríamos esto con todas las ganas por distintas razones. No tuvimos suficiente.

"Siento que el tiempo en el que se realiza el torneo nos afecta, estamos en pretemporada. La única solución es utilizar los jugadores europeos""No creo que he visto un juego en el que nuestros jugadores no podían controlar la pelota. No sabía que estaba pasando pero esto es lo que pasa en pretemporada (de MLS), dijo Jason Kreis en conferencia de prensa.