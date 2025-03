James Rodríguez sorprende y revela su posible fecha de retiro

“ Quiero jugar el Mundial 2026 y ver si sigo un año más o dos si mi cuerpo me responde bien y si no, no. Después del Mundial decidiré. Mi hija quiere que siga hasta los 39. Es verdad que mi fútbol, que es más de toque y no tan físico creo que me podría ayudar a seguir. Mi hija me va a matar si le digo que después del Mundial me retiro. Por ella, me lo pensaría", comenzó diciendo el 10 de Colombia.