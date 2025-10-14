    Colombia

    Colombia empata con Canadá en partido amistoso rumbo al Mundial

    La selección cafetalera buscaba pegarle a otro anfitrión del Mundial 2026.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video Resumen | Colombia deja en evidencia al Tri con goleada

    Después de la goleada de Colombia sobre la Selección Mexicana, los cafetaleros se enfrentaron con Canadá donde buscaban pegarle a otro anfitrión del Mundial 2026.

    En un partido muy trabado los sudamericanos fueron los que tuvieron las mejores chances frente al arco rival, pero fue hasta la segunda parte cuando llegaron la emociones a la Red Bull Arena de New Jersey.

    PUBLICIDAD

    Al minuto 56’ Luis Díaz tuvo una oportunidad clara tras una gran jugada de James Rodríguez, pero su disparo se fue desviado para su mala fortuna.

    Jonathan David tuvo la más clara de Canadá al 75’ cuando perforó las redes colombianas, pero el árbitro anuló su anotación por fuera de juego.

    Y en el último minuto del encuentro Colombia se quedó a nada del gol del triunfo, pero el poste impidió el gol de Asprilla para que el partido culminara con un 0-0.

    Para la siguiente fecha FIFA, Colombia enfrentará a Nueva Zelanda y Nigeria como parte de su preparación para el Mundial 2026. Por su parte, C anadá se medirá con contra Ecuador y Venezuela.

    Video Orbelín suelta bombita tras perder vs. Colombia: “Aceptar la realidad”

    Más sobre Colombia

    1:26
    ¡Insólito festejo de James Rodríguez tras golear a México!

    ¡Insólito festejo de James Rodríguez tras golear a México!

    2:00
    Lavolpina hace un sondeo en la Ciudad de México

    Lavolpina hace un sondeo en la Ciudad de México

    1:15
    ¡Alineaciones confirmadas! Javier Aguirre sorprende con este once

    ¡Alineaciones confirmadas! Javier Aguirre sorprende con este once

    1:52
    En Colombia les gustaría ver a James en otro equipo mexicano

    En Colombia les gustaría ver a James en otro equipo mexicano

    1:21
    ¡Partido de alta calidad! Así puedes ver México vs. Colombia

    ¡Partido de alta calidad! Así puedes ver México vs. Colombia

    Relacionados:
    ColombiaJames RodríguezLuis DíazCanadáMundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD