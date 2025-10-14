Video Resumen | Colombia deja en evidencia al Tri con goleada

Después de la goleada de Colombia sobre la Selección Mexicana, los cafetaleros se enfrentaron con Canadá donde buscaban pegarle a otro anfitrión del Mundial 2026.

En un partido muy trabado los sudamericanos fueron los que tuvieron las mejores chances frente al arco rival, pero fue hasta la segunda parte cuando llegaron la emociones a la Red Bull Arena de New Jersey.

Al minuto 56’ Luis Díaz tuvo una oportunidad clara tras una gran jugada de James Rodríguez, pero su disparo se fue desviado para su mala fortuna.

Jonathan David tuvo la más clara de Canadá al 75’ cuando perforó las redes colombianas, pero el árbitro anuló su anotación por fuera de juego.

Y en el último minuto del encuentro Colombia se quedó a nada del gol del triunfo, pero el poste impidió el gol de Asprilla para que el partido culminara con un 0-0.

Para la siguiente fecha FIFA, Colombia enfrentará a Nueva Zelanda y Nigeria como parte de su preparación para el Mundial 2026. Por su parte, C anadá se medirá con contra Ecuador y Venezuela.