Horario y dónde ver el Argentina vs. Venezuela, amistoso internacional

La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, fungirá como local cuando enfrente a su similar de Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

Lionel Scaloni no escatimó en la convocatoria para este partido luego de finalizar las eliminatorias de Conmebol para el Mundial 2026, en el que Argentina finalizó como primer lugar.

La Albiceleste tendrá al mejor equipo posible, lo encabezará Lionel Messi, seguido de Lautaro Martínez, Julián Alvarez, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y más nombres campeones del mundo.

Venezuela, por su parte, tendrá en el banquillo a Oswaldo Vizcarrondo como técnico interino, lo acompañarán Fernando Aristeguieta y Mario Rondón en el cuerpo técnico.

Esta lista de la Vinotinto tendrá bajas importantes, ya que varios jugadores no cuentan con el visado correspondiente para ingresar a Estados Unidos.

El último encuentro entre estas dos selecciones se vivió en la penúltima fecha de la Eliminatoria de Conmebol para el Mundial 2026, ese duelo lo ganó Argentina por marcador de 3-0 con dos goles de Lionel Messi y uno de Lautaro Martínez.

Horario y dónde ver el Argentina vs. Venezuela, partido amistoso

Fecha: El partido será el próximo viernes 10 de octubre en la cancha del Estadio Hard Rock de Miami.

Horario: El juego iniciará a las 18:00 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 20:00 horas del Este y 17:00 en el Pacífico.