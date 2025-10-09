Video ‘Chucky’ revela en qué equipo creció más como futbolista

Tras su experiencia en el futbol de Europa, Hirving Lozano señaló que creció mucho futbolísticamente, pero fue especialmente en el Napoli donde aprendió cosas que antes desconocía.

El ‘Chucky’ Lozano contó en entrevista con David Faitelson que en la Serie A fue donde tuvo su tope como futbolista pese a muchas adversidades.

PUBLICIDAD

“Crecí muchísimo, muchísimo como persona y como jugador. Hubo un período de dificultad como de siete meses que fue dificilísimo y la verdad como futbolista creo crecí mucho porque me exigían muchas cosas que yo no hacía antes y creo que eso me hizo un jugador más completo”

“En ese período e n el Napoli me sentí muy bien y creo que fue mi mejor versión, me hicieron crecer mucho en otros sentidos y fui más completo”, mencionó Lozano.

“HAY MUCHO TALENTO EN MÉXICO PARA EXPORTAR”: Hirving Lozano

Hirving Lozano no entiende por qué no hay más jugadores mexicanos en Europa pese a que hay talento y espera ver en un futuro ver más jugadores aztecas en el Viejo Continente.

“Hay mucho talento, mucho talento en México, no sé exactamente por qué no hay tantos jugadores en Europa, pero espero que haya más mexicanos y espero que seamos un país de exportación importante a nivel mundial. porque la verdad que mexicanos hay muchos de buen talento”, agregó Lozano.