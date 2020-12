"Mis hijos y los hijos de mis hermanos nadie vivía de Diego , nadie. Era muy generoso, sí, era generoso, a veces nos regalaba algo, pero nada más. Nosotros no vivimos de él, nunca, jamás como ellas vivieron, sin él no hubiesen sido nada. Que se queden calladas. Que no nos entierren a nosotros, encima del dolor que tenemos, porque nosotros sí tenemos dolor. Lo del testamento nunca nos interesó", indicó en vivo.

Por su parte, Dalma respondió a una llamada en un programa de espectáculos de Argentina y dijo estar enterada de las declaraciones, pero decidió no engancharse: "Vi lo que dijo mi tía en tu programa, pero, por respeto a mi papá, ahora no le voy a contestar” y se limitó a decir "intenté comunicarme con ella, le marqué cinco veces, me contestó su nuera y me dijo que ella después se comunicaría conmigo, pero nunca lo hizo".