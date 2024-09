Desvelan triste motivo por el que Memo Ochoa no jugó en un grande de Francia

“Y yo te digo que la gente que trató de colocar en su primer viaje a Europa en el PSG a Memo Ochoa recibió una llamada de Kombouaré, que era el técnico del equipo…estuvieron a nada de contratarlo y la explicación, que no tenía porque darla, pero le habló a la gente que estaba con Ochoa y le dijo: ‘ No me la puedo jugar con un portero de un país que no tiene prestigio internacional’”, reveló González.