Guillermo Cantú , presidente de los Bravos de Juárez y ex director deportivo de la FMF, respaldó a Juan Carlos Osorio después de sus polémicas declaraciones en las que dijo que México no estaba preparado para vencer a Brasil en el Mundial Rusia 2018 .

En charla exclusiva con TUDN , Cantú, responsable de la llegada del colombiano cuando él era dirigente en la FMF, no dudó en mostrar su apoyo a Osorio.

“Juan Carlos Osorio, cualquier cosa que haya dicho, pensado o hecho, es polémico, a él lo amo. Es un tipo abierto, no es perfecto. Para amar a alguien necesitas conocerlo, vivimos cosas muy jodidas. Juan Carlos tenía los méritos para llegar a la selección, todos tenemos defectos, pero a él siempre lo vimos para abajo.

“No hay peor ciego que el que no quiere ver, tengo muchas cosas que aprender, pero los entrenamientos del profe son de altísimo nivel, esto que dijo él, lo dice cualquier otro y pasa desapercibido”, agregó.

“Sí (contrataría otra vez a Osorio), es un tipo muy apasionado, ha picado piedra como pocos, viene de un extracto de persona muy trabajadora, si ves su historia de vida, él se retira joven y se va a Estados Unidos de mojado, se va a hacer una carrera. Mi interpretación es que cuando hizo esas declaraciones, hablé con él días después y le pregunté que qué había dicho y me respondió que ‘no jefe, si digo A, me cuestionan de por qué no dije B’, ya es tedioso, le tengo un cariño especial, es un incomprendido, él queriendo agradar a veces dice cosas que se enreda solo y se malinterpretan”, concluyó.