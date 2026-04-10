Futbol Guadalajara Sub-14 conquista el título del Clausura 2026 sobre Pachuca El Rebaño en su categoría Sub-14 vence a Pachuca y es campeón.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Imagen Hernandez Vazquez Oscar Fernando

El Guadalajara se proclamó campeón del Torneo de Fuerzas Básicas Sub-14 Primavera 2026, luego de imponerse por pizarra de 3-0 a Pachuca en la gran final del certamen.

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El duelo se disputó en la cancha principal de la Federación Mexicana de Futbol, una excelente sede para los chicos que buscan escalar en el sueño de convertirse en profesionales.

¿Quiénes marcaron los goles de Guadalajara en la final?

El conjunto rojiblanco selló su triunfo con goles de Carlos Castañeda, Ángel Martínez y Mateo Ayala, quien además destacó como el máximo goleador del torneo con siete anotaciones.

¿Cómo fue el camino del Guadalajara al título?

Con Joaquín Moreno como entrenador, el equipo tapatío tuvo un arranque irregular en la fase de grupos, con un empate sin goles ante los mismos Tuzos y una derrota frente a Santos.

Sin embargo, logró recomponer el camino con una victoria sobre Atlético La Paz, resultado que le permitió avanzar a la fase final.

En los encuentros eliminatorios, Guadalajara mostró solidez al superar a Querétaro en octavos de final, a Pumas en cuartos y a Monterrey en semifinales, antes de coronar su desempeño con el título.

¿Cuántos equipos participaron en el torneo?