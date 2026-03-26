    Liga MX

    Alberto de la Torre recibe reconocimiento por la Federación Mexicana de Futbol

    El expresidente de la Femexfut agradeció la continuidad de su trabajo institucional en el Futbol Mexicano.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Este día en una sesión especial en la Federación Mexicana de Futbol, el Comité Ejecutivo rindió un homenaje a Alberto de la Torre, quien fuera presidente de la Femexfut del 2000 al 2006.

    Este acto fue para celebrar y reconocer su legado, liderazgo y contribuciones al desarrollo institucional y deportivo del futbol mexicano.

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    El acto consistió en la develación de un retrato oficial como expresidente de la FMF, le entregaron una réplica además de una playera se le Selección Mexicana.

    El homenaje fue encabezado por Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, quien destacó la gestión de Alberto de la Torre.

    “Hablar de Alberto de la Torre es hablar de liderazgo en momentos importantes, de decisiones que marcaron el rumbo de nuestra Federación y de una visión que contribuyó a fortalecer la estructura de nuestro futbol”.

    “El legado de Alberto de la Torre es haber fortalecido la estructura de nuestro futbol, impulsar procesos de largo plazo y lograr hitos como el Campeonato Mundial Sub-17 de 2005, logro que impulsó el desarrollo de las fuerzas básicas del futbol mexicano y que sigue dando resultados hasta hoy”.

    Alberto de la Torre agradeció a la FMF

    El expresidente de la Federación Mexicana de Futbol y de varios equipos de la Liga MX agradeció el reconocimiento y seguimiento a su gestión dentro del Futbol Mexicano.

    “El desarrollo del futbol no se construye únicamente con resultados inmediatos, sino con visión, estructura y compromiso a largo plazo”.

    Alberto de la Torre, expresidente de la FMF
    Alberto de la Torre, expresidente de la FMF
    Imagen Federación Mexicana de Futbol
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