futbol Gonzalo Higuaín sorprende con su nueva imagen y se vuelve viral El argentino jugó en algunos de los mejores equipos del mundo como River Plate, Real Madrid, Chelse, Juventus y otros.

Por: José Moreno Síguenos en Google

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El nombre de Gonzalo Higuaín volvió a dominar la conversación en redes sociales, aunque esta vez lejos de los goles y las finales. Una fotografía tomada en una tienda deportiva en Miami lo colocó en tendencia por su llamativo cambio de apariencia tras su retiro.

La imagen, captada por un aficionado dentro de un local, muestra al exdelantero argentino con barba larga, vestimenta casual, shorts y camiseta sin mangas, y un estilo completamente relajado, casi como el de un hippie, muy alejado del perfil de atleta de alto rendimiento que lo caracterizó durante su carrera.

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¿La imagen de Gonzalo Higuaín es real?

En cuestión de horas, la fotografía se viralizó y generó miles de reacciones, desde sorpresa hasta bromas y comparaciones. Incluso, algunos usuarios pusieron en duda su autenticidad debido al contraste con su etapa profesional, llegando a pensar que se trataba de una imagen creada con inteligencia artificial.

¿Quién fue Higuaín dentro del futbol mundial?

La tendencia cobra mayor fuerza al recordar quién fue Higuaín dentro del campo. Considerado uno de los delanteros más efectivos de su generación, construyó una carrera de élite en clubes como Real Madrid, Napoli, Juventus y Chelsea, además de ser pieza recurrente en la selección de Argentina.

A lo largo de su trayectoria, superó los 300 goles como profesional y disputó más de 700 partidos, consolidándose como un referente ofensivo en el futbol europeo.

Sin embargo, desde su retiro en 2022, tras su paso por Inter Miami, el argentino ha optado por mantenerse alejado del foco mediático, con escasa presencia pública y en redes sociales.