Gerard Piqué niega ilegalidad en intermediación por llevar Supercopa de España a Arabia

"¿Cuál es el conflicto de interés? Respecto a los cachés es un audio sacado de contexto, es decisión 100% de la Federación, sólo busco ayudar a Rubiales a encontrar una fórmula. Esas referencias me las marcó el presidente para que le pudiera ayudar. No tiene que ver un tema comercial con lo del campo. Traigo una oportunidad para la Federación Española de Futbol. Antes se llevaba 120,000 euros para hacer la competición, después de este movimiento se lleva 40 millones. Acaso te imaginas que los árbitros nos pitan a favor... El conflicto de interés depende de los valores que uno recibe en casa y sé separar un acuerdo comercial y jugar al futbol, nunca voy a pedir ayuda de nadie porque no la he recibido nunca, ni lo haré. No tienes remota idea de quién soy, es tirar mierda por tirar”.