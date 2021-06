¡Jaime Lozano ya tiene definidos a los refuerzos olímpicos!

Jaime Lozano Mexico Head Coach during the game Mexico vs Romania, friendly preparation for the Tokyo 2020 Olympic Games, at Municipal Antonio Lorenzo Cuevas Stadium, on June 05, 2021.



Jaime Lozano Director Tecnico de Mexico durante el partido Mexico vs Rumania, amistoso de preparacion rumbo a los Juegos Olimpicos Tokio 2020, en el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, el 05 de Junio de 2021. Crédito: ERIC ALONSO/ERIC ALONSO