FIFA tendrá innovación en su calendario de 2026 después del Mundial

La FIFA tendrá en 2026 una inovación importante en el calendario futbolístico, todo después de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá, Estados Unidos y México.

El organismo rector del futbol en el mundo había aprobado años atrás en una sesión especial la modificación de al menos una Fecha FIFA para que las selecciones pasaran a tener cuatro partidos en una ventana en vez de los dos tradicionales.

El calendario oficial de FIFA para 2026 confirma ya el cambio para 2026 y, de esta forma, la Fecha FIFA de septiembre se extenderá para abarcar más días y que cada selección pueeda tener hasta cuatro partidos en lugar de dos.

La referida ventana durará desde el 21 de septiembre hasta el 6 de octubre, según el referido calendario. Por consiguiente, se elimina una ventana más, la de octubre, y será hasta noviembre cuando las selecciones retomen la normalidad.