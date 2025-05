Roberto Carlos habla del Mundial de Clubes y las expectativas del Real Madrid

“ Las expectativas son las mejores posibles, porque es un Mundial de Clubes nuevo, el primero y estoy seguro que todos los equipos vienen con muchísima ambición de gana r ese trofeo que es muy bonito. Pensando del lado del futbolista, está claro, por lo que he escuchado y lo que he hablado con los jugadores y todos los equipos están muy ilusionados de jugar esta competición aquí en Estados Unidos”, dijo Robert Carlos.

La meta del Real Madri en el Mundial de Clubes 2025

“Ha sido una temporada un poco extraña y ya he vivido esa época también. Para mí no hay nada nuevo. Puede ser que la afición, el público, los fans a veces se ponen un poco ahí, preocupados por la situación, pero al final no se puede ganar siempre. He vivido en los últimos 9 años y en todos se han ganado títulos importantes...también los demás equipos tienen que ganar”, afirmó el brasileño.