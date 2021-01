El Mundial de Clubes en Catar será sin afición 'extranjera'

El Mundial de Clubes arranca el 1 de febrero; sin embargo, hay malas noticias para los aficionados de los equipos participantes pues no podrán ingresar al país por disposición de las autoridades de Catar, que debido a la pandemia no permiten el ingreso a personas que provengan del extranjero, por lo que clubes como Tigres, campeón de la Concacaf, no podrá contar con el apoyo de su gente.