“Nos llegó la notificación hoy y estamos fuera. No hay un motivo, no hay un criterio y bueno pues imagínate cómo estamos”, indicó el directivo de los Esmeraldas a los medios de comunicación en Estados Unidos, donde este sábado se medirán al Municipal en Los Angeles en partido amistoso .

LEÓN IRÁ AL TAS PARA DEFENDER SU LUGAR EN EL MUNDIAL DE CLUBES

Mientras tanto, el director deportivo del León señaló que no entiende la forma en la que se procedió para que la FIFA determinara que sea León y no Pachuca el que no vaya a la justa mundialista.

“Nosotros habíamos hecho al igual que Chelsea y Girona uno entra al fideicomiso y a nosotros no se nos fue aceptado. No sé qué criterio va a tomar FIFA para saber quién es el que va y no va, son criterios que no sabemos el motivo de por qué León y no Pachuca, por qué se tomaron esas decisiones, en base a qué", indicó el director deportivo del León.