Esto dijo Julián Quiñones sobre la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes

Julián Quiñones, delantero de la Selección Mexicana y quien formara parte de la convocatoria para el Final Four de la Concacaf Nations League, platicó con Gibrán Araige para TUDN acerca del sueño que es formar parte del equipo nacional para el Mundial 2026 a casi un año del magno evento futbolístico.

Concentrado en trabajar para ser considerado por Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo de la FIFA , admitió que de inicio debe estar preparado para el Final Four en busca del pase a la Final frente a Canadá este jueves dentro de las Semifinales y luego pensar en el siguiente paso que sería la Copa Oro 2025 .

“Trabajo día a día para mejorar cosas que me faltan, que tengo que corregir, eso es poco a poco y entonces me estoy preparando mentalmente para eso”, indicó en entrevista el colombiano naturalizado mexicano.

JULIÁN QUIÑONES, ¿AL MUNDIAL DE CLUBES?

“Ahorita estoy centrado en la selección, después estaré con mi equipo, lo demás que venga no sabría decirte pero ahorita lo que me importa es donde estoy ahora, lo demás sería un extra”, señaló con categoría Julián Quiñones, quien no negó, pero tampoco admitió la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes bajo su nuevo formato.