Jonathan dos Santos, jugador del América, se mostró triste tras la derrota contra el LAFC por 2-1 que dejó a Las Águilas fuera del Mundial de Clubes, partido del Play-In al torneo orbital que se definió en los tiempos extra.

El centrocampista mexicano pidió disculpas a la afición del América tras la derrota y aseguró que el plantel ahora debe descansar y pasar la página tras lo ocurrido el sábado en Los Ángeles.

“ Como le he dicho, pedir disculpas a la afición, al club, obviamente, porque hoy no se pudo hacer el trabajo que queríamos hacer. Pero bueno, ahora a pasar página, descansar que también yo creo que el equipo por un lado se lo merece. Hemos estado en muchísima presión constante durante los dos últimos años”, dijo Jona.

“Son cosas que pasan en el futbol. Obviamente nos duele. Nos duele muchísimo, en el alma porque era algo que anhelábamos que era ir al Mundial de Clubes. Y sí, dos semanas catastróficas, la verdad. Pero bueno, como te digo, a pasar página y ver qué viene en lo siguiente”, agregó.

Sobre el encuentro ante el conjunto angelino, el mexicano Aseguró que fue un partido extraño y que se veían adentrod del Mundial de Clubes Ya que el gol del conjunto de la MLS cayó en los segundos finales del encuentro.

“Sí, fue un partido raro. Ya nos veíamos dentro. Creo que el gol de ellos, el empate, fue el minuto 44 o algo así, más o menos. Es un golpe duro. Sí, es cierto que después en los tiempos extras, creo que el equipo tuvo otra vez el control del partido y después llega una jugada fortuita. La verdad que no se le puede culpar a nadie porque fue un un rebote”, puntualizó sobre el tanto de Denis Bouanga que definió el choque.

"Pero sí, no hay excusas. En este club no hay excusas. Sabíamos lo que teníamos que hacer, no lo hicimos y como te digo, nos vamos muy tristes”, decretó Dos Santos.

JONA DOS SANTOS NO SABE SI SEGUIRÁ EN EL AMÉRICA

Jonathan dos Santos también aseguró que no tiene claro cuál será su futuro con el América, pues termina contrato con el club y aún no sabe si renovará o no con el conjunto azulcrema.

“Estoy feliz. Sí, es cierto que se acaba mi contrato. No sé lo que vaya a pasar. No te lo puedo decir ahora mismo. Ahora lo que necesito es irme un poco de vacaciones, despejarme. Han sido han sido meses duros para mi por el tema de lesión he tenido, pues casi no he jugado esta temporada”, resaltó el mexicano.

"Ha sido complicado, muy complicado por mi tema de la rodilla, pero no te puedo si voy a seguir o no. T engo que hablar también con el club. Ahora me dijeron que descanse y que bueno, que ya hablaremos dentro de unos días”, concluyó.