“Yo no tengo que dar opinión sobre esto, estoy feliz porque creo que la institución lleva muchos años muy bien ordenada, haciendo muy buenos torneos, me parece un gran representante del futbol mexicano en cualquier momento, partido, competición.

Jardine critica la multipropiedad de Grupo Pachuca

“Es una decisión que tiene toda la responsabilidad del mundo que es FIFA, si está tomando esta decisión es porque algo está mal, en el tema de multipropiedad no me parece correcto tener dos equipos en una liga tan importante como la mexicana.

“No sé cómo se va a resolver a partir de ahora este tema, pero está claro de que hay que hacer algo al respecto. Yo creo que no existe esto en otra liga importante. Sin duda te genera o te puede generar problemas en la competición”.

“Casi nadie habló de eso, nosotros tuvimos que jugar dos partidos con la Sub-23 porque nadie quería cambiar la fecha de la primera ronda y me parecía correcto para no beneficiar ni a uno ni a otro, pero León y Pachuca no jugaron la primera fecha.