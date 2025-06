"Los jugadores no dejaron de luchar, de pelear, era un partido como esperábamos, ellos se jugaban mucho, cuando hicieron el gol se dedicaron a protegerlo, contragolpear y al final obtuvieron recompensa, pero agradecer a los jugadores, no dejaron de creer y de luchar, es lo menos que podemos hacer".

" Tiempo de trabajo, mientras más tiempo tengamos para trabajar, mejores resultados podemos dar, no es pretexto, solo si me preguntas qué piensas, creo que es eso, más tiempo, hubiéramos dado más rendimiento".

PALAVECINO AGRADECE AL PACHUCA LA OPORTUNIDAD

"En lo personal agradecer a Pachuca por confiar en mí, soy un privilegiado de jugar esta clase de partidos, es algo único, nos llevamos todo el grupo un gran aprendizaje, de que no se puede perdonar en estos torneos, que si no se hace goles, los equipos no te perdonan".