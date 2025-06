Horario y dónde ver el Benfica vs. Auckland City del Mundial de Clubes

Cuándo es - El partido se celebrará el viernes 20 de junio en el Exploria Stadium de Orlando, Florida.

Horario - El juego arranca a los 10:00 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am ET y a las 9:00 am PT.

Dónde ver - El encuentro lo podrás ver por DAZN tanto en México como en los Estados Unidos.