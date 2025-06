Monterrey e Inter de Milán empataron entre sí en su primer partido del Mundial de Clubes 2025 que se lleva a cabo en Estados Unidos , un resultado justo para lo mostrado por ambas escuadras, pero que pese a ello no dejó del todo satisfecho a Sergio Ramos.

No obstante, Sergio Ramos admitió que pese al gol, vio al equipo falto de personalidad y confía en mejorar ese aspecto, entre otros, para el juego ante River Plate en la segunda jornada de la Fase de Grupos que sostendrá Monterrey.

“Cuando no se gana y no se consiguen los tres puntos uno no se va feliz al 100 por cien a casa, era un rival complicadísimo, finalista de Champions, sabíamos de la dificultad que tenían, el desgaste físico que requiere.