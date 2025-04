"Una blasfemia, un absurdo, ¿van a hacer jugar al América y al LAFC con qué derecho para ir al Mundial de Clubes? Los boletos para el Mundial de Clubes se ganan en la cancha, no se hacen así las cosas, no se manda un equipo por dedazo a un Mundial de Clubes , me van a decir 'bueno la FIFA designó al Inter Miami por Messi', bueno, sí... es el anfitrión del torneo y la FIFA quería tener a Messi.

"Lo de Concacaf es terrible, estoy de acuerdo con los jugadores de León, no con la ilegalidad, multipropiedad, pero estoy de acuerdo con Andrés Guardado y James Rodríguez , necesitan ganarse su lugar en la cancha, ¡con qué moral el América y los aficionados van a solventar que vaya al Mundial de Clubes si no lo ganó en la cancha, lo ganó en la mesa!".

"Este partido contra LAFC es una mentira, es un chiste, una broma. Me parece que no es el América, aunque da hoy un boletín donde aclara ciertas cosas, como dicen por ahí 'aclaración no pedida'... A la FIFA le interesa que el América esté en el Mundial de Clubes porque vende más, lo de León está mal porque es una ilegalidad, pero, ¿poner al América en el Mundial de Clubes por un tema comercial? Me parece una aberración".