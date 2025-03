El Mundial de Clubes ha cambiado el panorama del futbol para el próximo verano. No es únicamente para los clubes que vayan a participar, si no también para aquellos que piensen en prestar jugadores (se planea que cada equipo pueda tener hasta seis refuerzos solo para el torneo) e incluso para la Selección Mexicana .

"Por parte de Cruz Azu l, hablé con un directivo y me dijo 'no está cerrada la posibilidad de prestar jugadores'", explicó Esparza en el programa.

"Platiqué con un jugador que creo tiene muchas posibilidades de estar en Copa Oro", explica Esparza, "está entre que sí o no va. Pero él me dijo, 'si no me toca ir con Selección Mexicana', yo feliz porque es un escenario ideal para exponer. Es una gran vitrina ir al Mundial de Clubes. Y me dijo 'de mi parte feliz de ir al Mundial de Clubes'.