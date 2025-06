Bayern Múnich mete miedo con aplastante victoria en Mundial de Clubes

El Bayern Munich arrancó con una victoria aplastante su andar en el Mundial de Clubes 2025 al ganarle por 10-0 al Auckland City de Nueva Zelanda en el primer partido del Grupo C del torneo orbital.

Auckland City fue superado desde el primer segundo. Replegado y resignado, no logró resistir ni imponer mínima oposición. El Bayern, en modo entrenamiento, marcó el ritmo y mostró su poderío desde todas sus líneas. Musiala, de regreso tras lesión, brilló con un triplete; Olise sumó dos tantos y una asistencia; mientras Boey, Müller y Coman también dejaron su sello goleador.

La diferencia entre ambos equipos fue abismal, confirmando que el Auckland City no tiene nivel para este tipo de competencias. El Bayern, en cambio, dejó claro que está listo para ser protagonista. La contundencia fue tal que incluso Harry Kane, pese a no marcar, no fue extrañado.