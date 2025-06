El Atlético de Madrid ganó su partido ante el Botafogo en el Mundial de Clubes , pero no le fue suficiente para acceder a la siguiente fase del torneo de la FIFA .

El encuentro fue pitado por el árbitro mexicano César Ramos Palazuelos , quien tuvo decisiones que no fueron del agrado para los Colchoneros , ante esta situación, Diego Simeone se sintió algo perjudicado por el arbitraje durante su estancia en el torneo.

“La frustración de no haber podido pasar, hacer seis puntos en el grupo no era malo, pero al final terminó condenándonos el partido con el París donde cualquier decisión siempre nos perjudicó. En el partido de hoy creo que en el primer tiempo tuvimos situaciones para poder adelantarnos, hubo el penal ese que revisó una jugada anterior para que nos cobre el penal que fue y nada, más de lo mismo”.

“Yo creo que está bien hablar del árbitro que a veces tiene sus fallos y van a fallar y volverán a fallar, pero no nos tenemos que concentrar en eso sino en qué podemos mejorar, en qué tenemos que hacer para ganar los partidos y intentar enfocarnos solo en el partido y no en el árbitro creo que ahí será mucho trabajo que haremos. Obviamente creo que todo el mundo puede mejorar, nosotros, los árbitros en todas las competiciones que hay y ver que a veces no estamos al nivel y que hay que resolver eso”.