Costa Rica Fernando Batista será el nuevo DT de la Selección de Costa Rica Medios en el país centroamericano confirman al nuevo timonel de la 'Sele'.

Video Fernando 'Bocha' Batista será el nuevo director técnico de Costa Rica rumbo al Mundial 2030

Fernando 'Bocha' Batista será el próximo director técnico de la Selección de Costa Rica, todo de cara al Mundial 2030 y según se confirma en medios del país centroamericano.

El 'Bocha', director técnico argentino de 55 años, es el elegido por la Federación Costarricense de Futbol que también tiene la intención de que, al lado del sudamericano, esté un auxiliar técnico local.

Batista llega a la 'Sele' después de dirigir a la Selección de Venezuela, conjunto que se quedó apenas en la orilla de llegar al menos a un boleto de Repechaje rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26, lugar que acabó por ocupar la Selección de Bolivia.

El conjunto centroamericano tampoco pudo avanzar al Mundial 2026, por lo que Batista encabezará el proyecto de cara a la próxima justa, en sustitución de Miguel Herrera.