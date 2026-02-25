    Costa Rica

    Fernando Batista será el nuevo DT de la Selección de Costa Rica

    Medios en el país centroamericano confirman al nuevo timonel de la 'Sele'.

    Por:Fernando Vázquez
    Fernando 'Bocha' Batista será el próximo director técnico de la Selección de Costa Rica, todo de cara al Mundial 2030 y según se confirma en medios del país centroamericano.

    El 'Bocha', director técnico argentino de 55 años, es el elegido por la Federación Costarricense de Futbol que también tiene la intención de que, al lado del sudamericano, esté un auxiliar técnico local.

    Batista llega a la 'Sele' después de dirigir a la Selección de Venezuela, conjunto que se quedó apenas en la orilla de llegar al menos a un boleto de Repechaje rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26, lugar que acabó por ocupar la Selección de Bolivia.

    El conjunto centroamericano tampoco pudo avanzar al Mundial 2026, por lo que Batista encabezará el proyecto de cara a la próxima justa, en sustitución de Miguel Herrera.

    El argentino se impuso a otros finalistas como el español Robert Moreno y el neerlandés Patrick Kluivert. Su debut podría darse en la próxima Fecha FIFA de marzo en donde Costa Rica enfrentará amistosos ante Jordania e Irán.

    Costa Rica

