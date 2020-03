Luis Enrique: "El jugador que más me ha impresionado es Messi"

"El jugador que más me ha impresionado a lo largo de mi carrera, no sé si te refieres entrenador o jugador, pero uniendo las dos, es Leo Messi. Después podría decir que Andrés Iniesta está cerca de algo parecido a Messi , aunque Leo con una gran diferencia respecto a los demás".

"Podría entrenar otra vez en cualquiera de los equipos que he estado, siempre he dejado las puertas abiertas, pero mi etapa en el Barcelona B y en el Barcelona fue una etapa maravillosa y siempre estaré agradecido".

"Una alegría bestial, fue después del mundial de Rusia y yo estaba sin empleo. Me llamaron para decirme que querían hablar conmigo, me reuno con el presidente y llegamos a un acuerdo muy rápido porque es una cosa que siempre me hizo ilusión y es difícil llegar a ello porque uno tiene también sus ofertas de trabajo, pero lo tenía claro, me apetece mucho y espero estar muchos años".