Federación Española dice no tener fecha para regreso del fútbol

Luis Rubiales , presidente de la Real Federación Española de Fútbol , dejó claro este miércoles que por ahora no especulará con una fecha para el regreso del fútbol en ese país.

"Hay que subrayar que todas las competiciones están suspendidas. Desde la RFEF no queremos hacer cábalas sobre fechas. Cuando todo recupere la normalidad, tendremos que dar la oportunidad de que los protagonistas compitan en las mejores condiciones", explicó.

"Jugar más allá del 30 de junio es un escenario que contemplamos. Tanto si se prorrogan los contratos como si no, todos los clubes van a estar en igualdad de condiciones. A día de hoy no tenemos un resultado acerca de si se podrán prorrogar los contratos. No nos fijamos una fecha tope para reanudar el campeonato. Lo primero es la recuperación del país. Vamos a tener que sumar mucho para reconstruir muchas situaciones. Cuando llegue el momento, será garantizando la salud y con la integridad de la competición", concluyó.