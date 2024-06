Italia reconoce que España "es mejor", recurrirán al "espíritu italiano"

Frattesi, un portento físico que fue el jugador número 12 del Inter Milán campeón del Scudetto no le dio ningún tipo de importancia a que España perdiera la posesión por primera vez en 111 partidos.

"Hay que repasar bien cada partido y luego analizarlo. Si van ganando 3-0, para mí la posesión no es necesaria. En ese caso, nuestro primer objetivo es el no encajar goles para que no cojan confianza", dijo.