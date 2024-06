"El gol de (Mattia) Zaccagni nos ha dado la certeza de que esta Italia no muere nunca, no se rinde nunca. No es suerte marcar en el tiempo añadido, es una cualidad de un equipo que cree hasta el final. Gran felicidad. No fue un gran partido como contra Albania, pero hemos tenido buena disposición siempre para conseguir esta merecida clasificación", declaró en rueda de prensa desde Iserlhon, localidad vecina a Dortmund en la que prepara el torneo.