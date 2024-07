El lateral de Inglaterra, Luke Shaw , aseguró este lunes en rueda de prensa que el timonel de la selección Gareth Southgate es muy exitoso y valorado por el equipo, y dijo no entender las críticas que recibe su seleccionador porque, a su juicio, ha hecho un gran trabajo por su país y por sus jugadores a los que sube de nivel.

Inglaterra se rinde ante Bellingham

"Antes de que anunciara el equipo, desafortunadamente las cosas no salieron como estaba previsto y me retrasé un partido o dos. Es duro, por supuesto. Realmente estuvieron ahí para ayudarme. No sólo Southgate, también el personal médico. Tengo mucho que agradecerles", señaló.