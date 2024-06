Gareth Southgate , seleccionador de Inglaterra , respondió este lunes a las críticas que ex jugadores como Gary Lineker lanzan a su equipo desde los medios de comunicación , y afirmó que no quiere " escuchar a los de fuera " porque él es "su mayor crítico" a la hora de analizar sus decisiones.

"Ese es el mundo en el que estamos. Soy ajeno a ello, no me importa en absoluto. Lo que me importa es guiar a este grupo de jugadores a lo largo del torneo. Somos un equipo de alto nivel. Me siento muy cómodo con esa vida. No necesito escuchar a los de fuera, porque yo soy mi mayor crítico, y creo que la mayoría de los jugadores también lo son. Así es como se entrena a un equipo y se mejora su rendimiento", declaró.