Jordan Pickford , portero de la Seleción de Inglaterra , aseguró este viernes en rueda de prensa que para ser uno de los equipos favoritos a ganar la Euro 2024 "hay que saber disfrutar de la presión" y avisó de que no hay una cosa que más le pueda apetecer que levantar el trofeo en Berlín el próximo 15 de julio.

"Aparte del Mundial Rusia 2018, donde no teníamos presión, para ser un equipo de élite y de primera tienes que tener presión. Tienes que lidiar con ella. Para ser uno de los favoritos, tienes que disfrutar de la presión", dijo.

"No hay nada que me enorgullezca más que levantar el trofeo y llevarlo a casa para los aficionados. Pero primero hay que trabajar muy duro y no se puede mirar demasiado lejos. Sé que todos los aficionados ingleses nos animarán, son apasionados, en todo el país nos animarán y pasarán unos buenos días de borrachera, así que eso será bueno", añadió.