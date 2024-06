Análisis: Selección de Inglaterra, con Kane, Foden y Bellingham, es más favorita que nunca

Cole Palmer, suplente

La inclusión de Bellingham en esa zona del campo desplazará al banquillo a otra de las estrellas inglesas, Cole Palmer , la gran irrupción de la Premier League en el Chelsea. El mediapunta no solo ha marcado 22 goles, rivalizando en la Bota de Oro con Erling Haaland , sino que ha conseguido que un Chelsea poco más que mediocre se clasifique a Europa.

El esquema de Southgate, una especie de 4-2-3-1, no favorece que tenga titularidades, pero puede ser uno de los mejores revulsivos desde el banquillo.

Y es que la opción de que aparezca tirado a una banda en el ataque de Inglaterra está prácticamente descartada, con Phil Foden en la derecha, Bukayo Saka en la izquierda y, cómo no, Harry Kane , arriba.

A ello se une un Foden que ha sido el mejor jugador de la Premier League y que ha producido 27 goles y 12 asistencias este curso. La duda es si Southgate será capaz de sacar lo mejor del atacante del Manchester City y si su pragmatismo no conlleva sacrificarle en momentos para añadir un cuarto centrocampista como puede ser Kobbie Mainoo, al que sus 18 años no le han pesado en el Manchester United.

El gafe de Harry Kane

Precisamente los extremos del Borussia Dortmund y del Manchester City son dos de los grandes ausentes de la lista de 26 para la Eurocopa. Para completar el once inicial está Harry Kane, máximo goleador histórico de la selección y que ha demostrado en un año en Alemania que cambiar de aires no le ha sentado mal. Sus 44 goles le han valido la Bota de Oro y los títulos de máximo goleador de la Bundesliga y de la Champions League .

Además, no ha dejado abandonada su faceta de creador de juego, con doce asistencias. Su único pero, su gafe con los títulos. Ha perdido la Supercopa alemana, la copa alemana, la Bundesliga -por primera vez el Bayern no ganó el título en once años- y la Champions.