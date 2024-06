Por su parte, Axel Witsel se probará por última vez mañana por la mañana, por lo que su participación en el encuentro todavía no está confirmada.

A esta duda se suma la baja de Thomas Meunier, que no se entrena junto al grupo y sobre el que Tedesco ha afirmado que no espera que pueda volver a la competición hasta después del partido contra Rumanía, aunque no por ello piensa llamar a ningún otro jugador de repuesto.